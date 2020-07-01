В Верхней Пышме мужчина подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью

21:29 | 23.07.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Верхней Пышме ранее судимый мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, об этом сообщает СУ СКР по Свердловской области.



Подозреваемый в состоянии опьянения поссорился со своим знакомым и в ходе ссоры причинил ему телесные повреждения. Из-за произошедшего потерпевший скончался. Его тело было обнаружено на следующей день рядом с автодорогой.



Обвиняемого удалось задержать спустя несколько дней. В настоящее время он находится под стражей. Следователи занимаются установлением обстоятельств произошедшего и сбором доказательной базы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»