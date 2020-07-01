На Среднем Урале локализовали половину пожаров

20:46 | 23.07.2020

Фото: ural.kp.ru

В Свердловской области специалисты локализовали половину действующих пожаров. Как рассказали в департаменте информполитики региона, речь идет о 21 очаге возгорания на общей площади 1066 гектаров.



В настоящее время в 31 муниципальном образовании Свердловской области действует противопожарный режим.



Так, ограничительные меры введены в Ивдельском городском округе из-за пяти действующих природных пожаров. Локализованы и не распространяются в настоящее время только три из них. Площадь очага составляет 726 гектаров.



В заповеднике «Денежкин камень» огонь распространился на 25 гектаров. В настоящее время с пожаром борются более полусотни человек.



С начала пожароопасного сезона в Свердловской области было потушено более 330 лесных пожаров.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»