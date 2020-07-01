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20:31 | 23.07.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге временно закроют движение по переулку Широкому

В Екатеринбурге с 13 августа по 15 сентября будет закрыто движение по переулку Широкому.

Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, речь идет об участке от жилого дома №2а в переулке Широком до улицы Щербакова.

Горожан попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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