Более 800 тысяч человек обследованы на COVID-19 в Свердловской области

19:13 | 23.07.2020

Фото: peterburg2.ru

В Свердловской области 802733 человека обследованы на коронавирус с начала эпидемии, об этом рассказали в оперштабе.



За минувшие сутки врачи Среднего Урала провели 12225 исследований проб, обследовали 11482 человек. Всего в Свердловской области проведено 862384 исследования.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»