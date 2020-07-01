В Екатеринбурге политолога Федора Крашенинникова арестовали на семь суток за оскорбление власти

18:48 | 23.07.2020

Фото: Федор Крашенинников / facebook.com

Политолога Федора Крашенинникова отправили под арест на семь суток за оскорбление власти в соцсетях. Соответствующее решение вынес Октябрьский суд Екатеринбурга.



Блогер сделал репост с сообщением о том, что Владимир Путин попросил Конституционный суд дать разъяснения о количестве возможных президентских сроков в своем Telegram-канале. Пост он дополнил словами, о том, что суд разрешит президенту править вечно.



Адвокат Крашенинникова Алексей Бушмаков заявил, что решение суда будет обжаловано сегодня же. По его мнению, блогеру должны были назначить штраф, а не арест.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»