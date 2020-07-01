Правительство подготовит план по восстановлению пострадавших отраслей в Нижних Сергах

18:26 | 23.07.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева подготовит план по восстановлению всех пострадавших отраслей в Нижних Сергах, об этом сообщает региональный департамент информполитики.



Напомним, что во время непогоды в городе была потоплена часть жилых домов. В настоящее время над устранением последствий работаю сотрудники МЧС.



«Нужно привести весь муниципалитет в порядок. Нужно как можно скорее, до наступления холодов, восстановить все отрасли: и здравоохранение, и образование — детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, дороги, провести благоустройство. Надо выехать, составить комплексный план и в самые короткие сроки принять все необходимые меры для полного восстановления городского хозяйства и придания дополнительного импульса развитию территории», — подчеркнул губернатор.



В течение недели в Нижние Серги приедут замгубернатора Павел Креков, министры социального блока, главы Мининвеста и Минпрома. Комплексный план оказания помощи местным жителям будет готов к концу следующей недели.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»