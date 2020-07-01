В Свердловской области будет единая цифровая система здравоохранения

18:07 | 23.07.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

В Свердловской области появится единая цифровая система здравоохранения. Как рассказал губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram, она позволит эффективнее организовать маршрутизацию пациентов по больницам, работу врачей и избежать ошибок в базе данных.



«Для этого сегодня на заседании правительства региона мы с коллегами приняли решение, что медицинский информационно-аналитический центр Екатеринбурга с 1 августа будет интегрирован в информационную систему Свердловской области. Противостоять распространению коронавируса и любой другой болезни проще, консолидировав усилия», - написал глава региона.



Также он добавил, что эти действия станут важным шагом к объединению городской и областной систем здравоохранения.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»