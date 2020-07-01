Между Екатеринбургом и Тюменью запустят «Ласточку»

18:00 | 23.07.2020

Из Екатеринбурга в Тюмень и обратно вновь запустят «Ласточку». Скоростной поезд будет ходить между городами уже с 1 августа.



В пресс-службе СвЖД рассказали, что 1 августа «Ласточка» отправится из столицы Урала в Тюмень в 17:48. Обратно скоростной поезд поедет 2 августа в 06:49. Остановки запланированы на станциях: Тугулым, Юшала, Талица, Ощепково, Камышлов, Еланский, Богданович.



Кроме того, пассажирам предоставят скидки на покупку билетов. Скидку 20% к основному тарифу можно получить на все места, кроме откидных. Скидка 40% предоставляется в вагонах №1 и 5 на места №№68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 и в вагонах №2, 3 и 4 на места №№118, 120, 122, 124. Купить билеты можно за 45 дней до поездки.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»