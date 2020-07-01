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17:23 | 23.07.2020
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
Пропавший в Нижнем Тагиле 11-летний мальчик найден живым
Участковые уполномоченные заметили, как мальчик подъехал к дому на велосипеде. Однако, увидев полицейских, подросток попытался уехать, но был остановлен правоохранителями. Его доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.
В результате Максим рассказал сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних, что во время прогулки ушел к Выйскому пруду. Там он познакомился с мальчиком, отдыхавших на берегу со своей мамой. После этого Максим отправился ночевать к новым знакомым.
– В настоящее время в отношении матери ушедшего из дома ребенка составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, подростка поставят на профилактический учет, и окажут семье всестороннюю помощь, – добавили в МУ МВД «Нижнетагильское».
Полиция призывает граждан обращать внимание на находящихся на улице малолетних детей без сопровождения взрослых и сообщать данную информацию в органы внутренних дел.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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