Серия пикетов в поддержку протестующих в Хабаровске пройдет в столице Урала

17:05 | 23.07.2020

Акция в Хабаровске. фото: vk.com/habarovsks

В Екатеринбурге пройдет массовый пикет в поддержку протестующих из-за отставки и задержания экс-губернатора Хабаровска. Цель протестной акции – выступить за прямые выборы губернаторов и мэров.



Пикет состоится на площади Труда 25 июля в 13:00. Уведомление в министерство общественной безопасности Свердловской области подали члены партии «Яблоко». Это будет первый пикет из череды аналогичных. На участие заявлено 10 человек.



– В Екатеринбурге заявлена серия пикетов и митинг, начиная с ближайшей субботы 25.07.2020 г. На вчерашнем бюро Свердловского «Яблока» принято соответствующее решение, – сообщил председатель регионального отделения партии Сергей Хоренженко в Facebook.



Напомним, что в Хабаровске уже вторую неделю проходят протестные акции из-за задержания экс-губернатора Сергея Фургала. Протестовать выходят десятки тысяч людей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»