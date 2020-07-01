В Качканаре женщина похитила пенсию умершего соседа

16:40 | 23.07.2020

Фото: zanmsk.ru

В Качканаре осудят женщину, которая обвиняется в мошенническом хищении пенсии и выплаты по инвалидности умершего соседа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии дознания, жительница Качканара имела нотариальную доверенность, выданную ей соседом, с которой ежемесячно получала за него пенсию и другие социальные выплаты. 30 октября прошлого года мужчина скончался. Однако при доставке на дом пенсии 8 ноября женщина не сказала о смерти своего соседа и получила за умершего пенсию и ежемесячную денежную выплату по инвалидности. Она потратила деньги в личных целях, причинив Пенсионному фонду РФ материальный ущерб.



В ходе расследования уголовного дела женщина добровольно возместила ущерб. Материалы дела отправлены мировому судье судебного участка № 2 Качканарского судебного района для рассмотрения по существу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»