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16:21 | 23.07.2020
Фото: УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге осудят обвиняемого в грабежах салонов сотовой связи
22 декабря 2018 года оперативники уголовного розыска УМВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали злоумышленников во время очередного разбойного нападения на салон сотовой связи, расположенный на улице Викулова, 38. С места происшествия изъяли две биты, муляж пистолета, используемый в качестве оружия, перчатки и маски.
Установлено, что обвиняемый 1989 года рождения вместе с вооруженными битами сообщниками устрашали менеджеров и охранников павильонов. Один из пособников 1984 года рождения в качестве водителя ожидал товарищей на улице. Остальные разбивали витрины и забирали ценные вещи. Награбленное они сбывали в ломбарды, а деньги делили поровну. Общая сумма ущерба составила около полутора миллионов рублей.
Кроме того, во время двух нападений на павильоны злоумышленники столкнулись с сопротивлением и нанесли работникам салонов телесные повреждения.
Следственное подразделение полиции установила причастность задержанных к разбойным нападениям, грабежам и кражам из салонов сотовой связи на улицах Технической, Космонавтов, Заводской, Халтурина, Бардина и Викулова.
Полиция установила причастность обвиняемого 1989 года рождения к одному эпизоду нападения на салон сотовой связи, расположенный на улице Бардина. Инцидент произошел 15 декабря 2018 года.
В настоящее время в отношении фигуранта окончено расследование уголовного дела по статье 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия». Материалы уголовного дела переданы в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. До решения суда обвиняемый будет находиться под подпиской о невыезде.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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