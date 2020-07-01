В Екатеринбурге осудят обвиняемого в грабежах салонов сотовой связи

В Екатеринбурге осудят мужчину, обвиняемого в разбойных нападениях на салоны сотовой связи. Еще четыре соучастника уже находятся в колонии, сообщает пресс-служба УМВД.22 декабря 2018 года оперативники уголовного розыска УМВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали злоумышленников во время очередного разбойного нападения на салон сотовой связи, расположенный на улице Викулова, 38. С места происшествия изъяли две биты, муляж пистолета, используемый в качестве оружия, перчатки и маски.Установлено, что обвиняемый 1989 года рождения вместе с вооруженными битами сообщниками устрашали менеджеров и охранников павильонов. Один из пособников 1984 года рождения в качестве водителя ожидал товарищей на улице. Остальные разбивали витрины и забирали ценные вещи. Награбленное они сбывали в ломбарды, а деньги делили поровну. Общая сумма ущерба составила около полутора миллионов рублей.Кроме того, во время двух нападений на павильоны злоумышленники столкнулись с сопротивлением и нанесли работникам салонов телесные повреждения.Следственное подразделение полиции установила причастность задержанных к разбойным нападениям, грабежам и кражам из салонов сотовой связи на улицах Технической, Космонавтов, Заводской, Халтурина, Бардина и Викулова.Полиция установила причастность обвиняемого 1989 года рождения к одному эпизоду нападения на салон сотовой связи, расположенный на улице Бардина. Инцидент произошел 15 декабря 2018 года.В настоящее время в отношении фигуранта окончено расследование уголовного дела по статье 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия». Материалы уголовного дела переданы в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. До решения суда обвиняемый будет находиться под подпиской о невыезде.