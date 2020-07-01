В Нижним Тагиле откроются три новых детсада

15:58 | 23.07.2020

Фото: Алексей Черномырдин / ntagil.org

До конца 2020 года в Нижнем Тагиле планируют открыть три новых детских сада. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.



Депутат Законодательного собрания Вячеслав Погудин уже провел в Нижним Тагиле контрольный рейд по детсадам, строящимся в рамках нацпроекта «Демография».



Погудин считает, что очень быстро ведется строительство дошкольного учреждения на Уральском проспекте, 32а. Он отметил, что проект достаточно современный, а при строительстве учитываются все необходимые условия для детей с ограниченными возможностями. Так, был установлен лифт и кнопка вызова персонала.



Однако первым работать начнет детский сад на улице Удовенко, 4. Заведующая этим дошкольным учреждением также показала депутату современное строение здания.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»