В домах на улице Московской в Екатеринбурге отключили горячую воду

15:37 | 23.07.2020

Фото: novostidnja.ru

Сегодня утром в Екатеринбурге отключили горячее водоснабжение в жилых домах по улицам Московской и Радищева. Как пояснили в ЕТК, это связано с реконструкцией тепломагистрали.



– Реконструкция магистрали – это не капитальный ремонт, а извлечение старого трубопровода и полная замена его на новый. Это достаточно длительный процесс. Чтобы людей не оставлять без горячей воды на месяц, протягивается рядом временный трубопровод. Для того чтобы его подключить, к системе, нужно перекрыть воду, – сообщили veved.ru в пресс-службе ЕТК.



В теплосетевой компании также заявили, что горячую воду подадут уже сегодня до 23:00.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»