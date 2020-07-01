В Нижнем Тагиле пропал 11-летний мальчик

15:12 | 23.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Нижнем Тагиле пропал 11-летний Максим Минин. Он ушел из дома 22 июля и до сих пор не вернулся.



Приметы пропавшего: рост 150 см, худощавое телосложение, серые глаза, русые волосы, короткая стрижка. Особые приметы: плохо разговаривает.



На момент пропажи мальчик был одет в серые спортивные штаны, серую футболку и белые кроссовки.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении Максима Минина, просят сообщить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»