Улицу Авиационную в Екатеринбурге перекроют на два месяца

14:48 | 23.07.2020

В Екатеринбурге на два месяца закроют транспортное движение по улице Авиационной. Речь идет об участке от Айвазовского до Московской.



Перекрытие связано со строительством временного участка тепловой сети. Ограничения продлятся с 21 августа по 21 октября.



Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»