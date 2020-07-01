В Екатеринбурге умер врач-онколог Сергей Завацкий

В столице Урала скончался работавший в Свердловском областном онкологическом диспансере врач Сергей Завацкий. Об этом сообщила его жена Евгения Завацкая в своем аккаунте в Facebook.«Завацкий Сергей Евгеньевич. Мой муж, мой друг, мой учитель и наставник, ты большая половина моей жизни.... Талантливый Врач, хирург от Бога... Мой родной человек... Ты ушел вчера, навсегда... Так внезапно... Эти три слова - "тебя больше нет "... Я не могу их принять и осознать... Очень больно и невыносимо тяжело... Спи спокойно, мой родной. Пусть земля будет пухом. Светлая память. Дорогие друзья, коллеги и знакомые. Прощание с Сергеем будет 24.07.в Доме Прощания Вознесения. Ул Серафимы Дерябиной 41а. С 10-11-30. В 12.30 на Широкореченском кладбище на аллее докторов в секторе 14 Сережа будет погребен», – написала супруга погибшего врача-онколога в соцсети.Евгения Завацкая намекнула в комментариях к записи, что ее муж болел коронавирусом.«Я старалась его обезопасить. Не смогла… Я была в обсерваторе тогда. А Сергей уже заболел», — ответила Юлии Мансуровой, жене скончавшегося хирурга Юрия Мансурова.Напомним, что ранее сообщили о смерти известного екатеринбургского врача Юрия Мансурова. По официальным данным, он скончался от коронавирусной инфекции.