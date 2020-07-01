В столице Урала взорвали банкомат и похитили деньги

14:04 | 23.07.2020

Фото: Роман Марьяненко / E1.RU

В столице Урала минувшей ночью на улице Блюхера, 59 ограбили банкомат Сбербанка. Как сообщают очевидцы, банкомат взорвали, чтобы забрать деньги.



В Сбербанке рассказали, что сумма ущерба оказалось незначительной. Сейчас финансовая организация помогает правоохранительным органам в проведении оперативно-следственных мероприятий.



Как сообщили в УМВД Екатеринбурга, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к ночному инциденту. Кроме того, изучаются записи с камер видеонаблюдения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»