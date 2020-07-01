Свердловский облсуд отправил Кызласова под домашний арест

13:47 | 23.07.2020

Фото: 66.ru

Свердловский областной суд сегодня, 23 июля, вновь изменил меру пресечения генеральному директору «Титановой долины» Артемию Кызласову. Его отправят под домашний арест.



Заместитель прокурора Ленинского района Екатеринбурга выступил против освобождения Кызласова под залог 2,5 миллиона рублей. Следователь предложить вернуть гендиректора в СИЗО.



В результате суд постановил отметить решение Ленинского райсуд об освобождении Кызласова под залог. Ему назначена другая мера пресечения – домашний арест до 17 октября. Залог должны вернуть залогодателю. Кызласов будет находиться под домашним арестом на улице Горького в Екатеринбурге.



Напомним, что гендиректора «Титановой долины» обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»