Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области поднялся до 0,82 балла

13:21 | 23.07.2020

Фото: yandex.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, поднялся за минувшие сутки на 0,02 пункта и составил 0,82 балла.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 20 июля – 234; 21 июля – 227; 22 июля – 234; 23 июля – 249. Сумма – 944.



Дата – количество заболевших: 16 июля – 349; 17 июля – 301; 18 июля – 259; 19 июля – 245. Сумма – 1154.



Rt – 944/1154=0,82



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 249 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 18 733 случая новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»