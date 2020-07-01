Скончались еще три свердловчанина с коронавирусом

13:13 | 23.07.2020

Фото: dev.chamoun.fr

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано три новых случая смерти больного COVID-19. Всего в регионе скончались 213 человек с ранее подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлены 18 733 случая заражения (+249 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 189 человек, в среднем – 726, остальные – в удовлетворительном. Выписано из больниц 444 человека, всего в регионе врачи вылечили 13 365 пациентов с COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»