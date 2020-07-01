Уральские врачи вылечили еще 444 пациента с Covid-19

13:10 | 23.07.2020

Фото: news.yandex.ru

По данным на 23 июля, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались еще 444 человека. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 13 365.



Напомним, в Свердловской области выявлены 18 733 случая заражения (+249 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 189 человек, в среднем – 726, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано три новых случая смерти больных COVID-19 (за все время – 213).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»