В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 140 человек

13:07 | 23.07.2020

Фото: profile.ru

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждены 140 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.



За тот же период в регионе зафиксировано 249 случаев заражения Covid-19. Выписаны по выздоровлению 444 человека, скончались три человека.



С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 18 733 человека. По выздоровлению выписаны 13 365 человек, 213 скончались.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»