В России выявили еще 5 848 случаев Covid-19

За последние сутки в России выявлено 5 848 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 147 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 277 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 795 038 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 892 летальных исхода, выздоровели 580 330 человек.