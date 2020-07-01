Главным проектировщиком Дворца самбо в Верхней Пышме стал «Уралмеханобр»

Главный инженер ОАО «Уралмеханобр» Алексей Пушкин. Фото: пресс-служба УГМК

В Верхней Пышме ведется строительство Дворца самбо. Главным проектировщиком объекта выступило ОАО «Уралмеханобр», научно-исследовательский и проектный институт входящий в состав УГМК. Многофункциональный спортивный комплекс расположится на пересечении ул. Александра Козицына и Октябрьской, напротив Музея военной техники УГМК.«Дворец самбо – один из самых значимых объектов гражданского строительства, проектирование которого выполнили специалисты института «Уралмеханобр», - отметил главный инженер ОАО «Уралмеханобр» Алексей Пушкин. – Проект разработан с учетом международных стандартов, обеспечивающих право на проведение в комплексе соревнований российского и международного значений. Отмечу, что Дворец самбо уже включен в перечень объектов, в которых пройдут соревнования летней Универсиады в 2023 году».В настоящее время выполнен нулевой цикл строительства, возведен силовой каркас здания, подведены наружные инженерные сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Ведутся работы по устройству наружных стен.Отметим, что Дворец Самбо станет современным спортивным центром с точки зрения технической и инфраструктурной оснащенности. Он будет обладать оптимальной планировкой помещений и удобной навигацией.На площади 8,7 тыс. кв. метров расположится главная арена с тремя коврами для борьбы самбо и зрительскими трибунами, рассчитанными на одну тысячу мест. Также во дворце будут оборудованы залы для проведения тренировок секций по борьбе самбо, мини-футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису и бальным танцам.Главной особенностью спортивного сооружения станет возможность трансформации основной арены. На период проведения соревнований по борьбе самбо она будет оснащена татами. В случае проведения в центре турниров по другим видам спорта пространство будет трансформироваться в площадку с паркетным покрытием.Дворец самбо оснастят самыми передовыми системами. В помещении установят два мультимедийных экрана и световое спортивного табло. Пресс-центр оборудуют современными аудио- и видеосистемами.