Житель Новоуральска обвиняется в незаконном обороте наркотиков

12:23 | 23.07.2020

Фото: zvezdagukovo.ru

В Новоуральске суд вынес приговор Алексею Пислегину, который обвиняется в незаконном обороте наркотических веществ.



Летом 2019 года обвиняемый договорился со знакомым Павлом Волковым, что будет снимать комнату в его квартире, расплачиваясь амфетамином, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Имея высшее образование, Пислегин научился готовить запрещенное вещество, чем и занимался в арендуемой комнате до февраля 2020 года. В конце февраля подсудимый изготовил свою последнюю партию наркотика: часть он отдал арендодателю, часть оставил себе для личного употребления.



В рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» 27 февраля 2020 года Пислегин и Волков были задержаны сотрудниками полиции по подозрению в незаконном обороте психотропных веществ. Правоохранители нашли в квартире прекурсоры (ингредиенты) психотропных веществ массой не менее 543,46 грамм, психотропное вещество – амфетамин – массой не менее 5,87 грамм и 2,6 грамм. Кроме того, при задержании Волкова обнаружен наркотик массой не менее 0,27 грамм.



В мае 2020 года Новоуральский городской суд вынес приговор Павлу Волкову, обвиняемому в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ в крупном размере. Он приговорен к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.



В свою очередь, Прислегин частично признал вину, отрицая эпизод сбыта наркотика. В результате суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»