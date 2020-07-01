Новости дня
12:04 | 23.07.2020
Фото: interfax-russia.ru
Более 340 жителей Нижних Серег обратились за компенсацией после потопа
Над ликвидацией последствий потопа трудятся 190 человек. Также на территории города усилены патрули полиции и Росгвардии, чтобы предотвратить случаи мародерства. По словам главы муниципального района Валерия Еремеева, в Нижних Сергах полностью восстановлено водо- и электроснабжение. Кроме этого, на 80% завершена санитарная обработка города, пешеходные мосты приведены в порядок.
Общий ущерб городу еще подсчитывается. В Нижних Сергах пострадала уличная сеть, нарушено газоснабжение, размыты дороги, повреждены здания. «Эти проблемы будут решаться поэтапно, но в первую очередь администрация занята вопросами защиты граждан», – добавил Еремеев.
Напомним, потоп в Нижних Сергах произошел в ночь с понедельника на вторник. В результате происшествия подтоплено 63 частных дома, четыре административных здания, снесен один мост.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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