В Кольцово открываются дополнительные рейсы Екатеринбург – Самара

11:41 | 23.07.2020

Фото: freeflight.ru

Со 2 августа в аэропорту Кольцово открываются дополнительные рейсы Екатеринбург – Самара от авиаперевозчика «Utair».



Самолеты будут курсировать по воскресеньям в 12:50 по местному времени. Время полета составит 2 часа 5 минут. В связи с повышение частоты полетов, отправиться из уральской столицы в город на Волге можно в любой день недели.



Напомним, с 17 июля удвоилось число рейсов, отправляющихся в Самару, в связи с появлением нового авиаперевозчика «РусЛайн».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»