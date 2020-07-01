В свердловском селе горел трехквартирный жилой дом

11:18 | 23.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в селе Сарсы Красноуфимского округа горел трехквартирный жилой дом. Огонь уничтожил веранду здания.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 02:59 по местному времени. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали четыре спасателя на двух спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 03:40 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»