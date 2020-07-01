В Екатеринбурге осудят мошенника, похитившего деньги у жителей 23 субъектов РФ

11:00 | 23.07.2020

Фото: zabol-deg.ru

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении 26-летнего уроженца Курганской области. Мужчина обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой, в крупном размере.



В период с 2017 года по 2019 год обвиняемый у неизвестных приобрел сведения о регистрационных данных, а также электронные изображения оттисков печатей трех реально существующих организаций, к которым он не имел никакого отношения. Приобретенное злоумышленник использовал в качестве маскировки преступной деятельности под видом деятельности интернет-магазина.



Пострадавшие, пытавшиеся приобрести автозапчасти, получали от мошенника поддельные бланки договоров купли-продажи. Ничего не подозревая, они переводили денежные средства на указанный банковский счет, после чего обвиняемый прекращал общение с жертвами.



В результате правонарушитель обманул 31 человека из 23 субъектов РФ. Ущерб пострадавшим в сумме составил более 670 тысяч рублей.



Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»