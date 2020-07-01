Пресс-секретарь Екатеринбургской гордумы покинул занимаемый пост

10:38 | 23.07.2020

Фото: ekaterinburg.bezformata.com

Пресс-секретарь Екатеринбургской городской думы Дмитрий Егоркин покинул занимаемую должность. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на источник в Гордуме.



Отметим, Егоркин ушел на повышение – его ждет пост советника спикера Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной. Бывший советник Бабушкиной Елена Воронова уволилась в прошлом месяце.



Напомним, теперь уже бывший пресс-секретарь Гордумы занимал должность с прошлого года. В июне его избили неизвестные: Егоркин считает, что нападение связано с профессиональной деятельностью.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»