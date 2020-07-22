На трассе Екатеринбург – Тюмень до конца лета введено реверсивное движение

10:15 | 23.07.2020

Фото: twitter.com

На участке трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень до 31 августа введено реверсивное движение со светофорным регулированием. Ограничения связаны с работами по устройству слоев износа.



Ремонтные работы позволят приостановить разрушение верхнего слоя дорожного полотна и восстановить его ровность и сцепление, отметили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». « Такая технология отлично показала себя в климатических условиях Урала в последние два года», – добавили в пресс-службе.



Водителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием, а также планировать свой маршрут заранее.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»