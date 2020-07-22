Новости дня
10:15 | 23.07.2020
Фото: twitter.com
На трассе Екатеринбург – Тюмень до конца лета введено реверсивное движение
Ремонтные работы позволят приостановить разрушение верхнего слоя дорожного полотна и восстановить его ровность и сцепление, отметили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». « Такая технология отлично показала себя в климатических условиях Урала в последние два года», – добавили в пресс-службе.
Водителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием, а также планировать свой маршрут заранее.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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