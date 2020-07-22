В Свердловской области ищут пенсионера из Красноярского края

09:54 | 23.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Свердловский отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 72-летнего жителя поселка Таежный в Красноярском крае. Владимир Михайлович Бессонов ушел из дома 15 июля и не вернулся. Предполагается, что он мог уехать в Верхнюю Салду.



Приметы: рост 165 см, полного телосложения, седые короткие волосы, карие глаза.



На момент пропажи был одет в темно-зеленую ветровку, черные брюки, черные туфли. При себе имелся зеленый рюкзак.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»