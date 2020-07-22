Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

Роспотребнадзор опубликовал новую карту распространения коронавирусной инфекции на Среднем Урале. Карта составлена по данным на 22 июля.Всего в Свердловской области выявлены 18 484 случая коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в Екатеринбурге (11 734), затем идут Нижний Тагил (994), Первоуральск (462), Верхняя Пышма (460), Березовский (372), Ревда (248), Каменск-Уральский и Каменский район (224), Нижнесергинский район (212), Невьянск (209). Десятое место в антирейтинге занимает Реж и Режевской район (186).На данный момент в регионе остается лишь одна территория, где не зарегистрирован ни один зараженный – Таборинский муниципальный район.