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09:25 | 23.07.2020
Фото: may-ekb.ru
В Екатеринбурге умерла старейшая преподавательница УрФУ
Фото: Филологический факультет УрФУ
Виола Викторовна была доктором филологических наук, профессором филологического факультета УрГУ им. А. М. Горького. Была награждена званием «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Профессор написала более 100 научных работ. Под ее руководством в 1992–2009 годах выполнено и защищено девять кандидатских и семь докторских диссертаций.
Информация о дате и времени прощания с Виолой Викторовной пока отсутствует.
Напомним, накануне прошло прощание со знаменитым уральским композитором Евгением Родыгиным.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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