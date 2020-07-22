Футболисты «Урала» проиграли «Локомотиву» со счетом 0:1

09:08 | 23.07.2020

Фото: ekaterinburg.bezformata.com

Накануне вечером, 22 июля, в Екатеринбурге состоялся последний для «Урала» матч Кубка России с участием «Локомотива». Хозяева поля потерпели поражение со счетом 0:1.



Победный гол в ворота «шмелей» отправил в добавленное к первому тайму время Алексей Миранчук. Отметим, матч завершился в 22:50 по местному времени – это самое позднее завершение игры в уральской столице.



В итоге наш клуб занял 11 место: 9 побед, 8 ничьих, 13 поражений, 36 забитых мячей, 53 пропущенных голов.



Добавим, новый сезон начнется уже в августе. После поражения «Урала» в матче с «Химками» главного тренера клуба Дмитрия Парфенова отправили в отставку, поэтому новый сезон для «шмелей» начнется с нового главного тренера. По предварительной информации, им может стать Юрий Семин, у которого в конце мая кончился контракт с «Локомотивом».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»