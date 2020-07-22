В Екатеринбурге разрешили строительство деревни Универсиады-2023

21:13 | 22.07.2020

Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

Госэкспертиза разрешила строительство деревни Универсиады-2023 в Екатеринбурге.



Первым объектом будет общежитие для гостей уральской столицы, об этом рассказали в пресс-центре «Синара-Девелопмент». Планируется, что оно будет состоять из четырнадцатиэтажной секции и двух боковых десятиэтажных секций. В комплексе одновременно смогут проживать 1700 человек. На каждом этаже будут зоны отдыха, учебные комнаты, зоны стирки и глажки, помещения уборочного инвентаря и шесть лифтов.



Напомним, что всего на подготовку Универсиады в Свердловской области будет выделено 79 миллиардов рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»