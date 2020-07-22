В Свердловской области провели 850 тысяч исследований на COVID-19

20:29 | 22.07.2020

Фото: mirmam.pro

Медики Свердловской области провели 850159 тысяч исследований на коронавирус, об этом рассказали в региональном оперштабе. Обследовано на инфекцию всего 791251 человек.



За минувшие сутки врачи провели 14237 исследований, обследовали 12228 человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»