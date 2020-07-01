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20:00 | 22.07.2020
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Музеи Свердловской области подготовили к встрече с посетителями
Напомним, 20 июля губернатор Евгений Куйвашев разрешил индивидуальное посещение музеев.
«Мы давно ждали разрешения для возобновления работы музеев, поэтому заранее министерством культуры был подготовлен план по поэтапному открытию учреждений. Музеи, которые являются подведомственными Минкультуры, уже встречают посетителей. В территории направлены рекомендательные письма, в соответствии с которыми будет идти постепенное открытие муниципальных музеев», – сказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.
В музеях установили дозаторы с антисептиками, на входе посетителям будут измерять температуру. Воздух в помещениях станет обеззараживаться, также будет проводиться регулярная уборка. Кроме того, все сотрудники музеев будут обязаны носить маски.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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20:00 | 22.07.2020
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