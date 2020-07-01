Инспекторы ГИБДД задержали в Екатеринбурге водителя, 200 раз нарушившего ПДД

19:39 | 22.07.2020

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД задержали водителя на Range Rover, нарушившего правила дорожного движения 200 раз. Чтобы не платить штрафы, водитель подменил на машине номера.



Всего мужчина задолжал по штрафам 170 тысяч рублей. Поймали его благодаря камерам автоматической фиксации.



В ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что водитель десятки раз превышал скорость, проезжал на красный и выезжал на полосу встречного движения. На него завели административное дело за езду с подложными номерами. Ему грозит лишение водительских прав на год.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»