Движение по улице Газетной в Екатеринбурге временно закроется

19:13 | 22.07.2020

Фото: МУП «Водоканал»

В Екатеринбурге временно закроют движение по улице Газетной, об этом рассказали в администрации города.



Речь идет об участке в районе дома №57 на Газетной. В этом месте МУП «Водоканал» будет заниматься строительством трубопровода.



Ограничение продлится с 10 августа по 2 сентября. Горожан попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и обращать внимание на новые дорожные знаки

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»