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18:16 | 22.07.2020

Фото: eurosmed.ru

Уральский завод возобновит поставки аппаратов ИВЛ

Росздравнадзор разрешил экспликацию аппаратов ИВЛ «Авента-М». Уральский приборостроительный завод возобновляет поставки аппаратов с 22 июля.

Напомним, во время использования оборудования, произведенного на УПЗ, 9 и 12 мая в клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге случились пожары. В результате происшествий погибли шесть человек.

После произошедшего обращение аппаратов «Авента-М» пришлось приостановить.

Как рассказали в пресс-службе УПЗ, сейчас Росздравнадзор выдал предприятию новое регистрационное удостоверение на производство техники.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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