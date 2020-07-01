Уральский завод возобновит поставки аппаратов ИВЛ

18:16 | 22.07.2020

Фото: eurosmed.ru

Росздравнадзор разрешил экспликацию аппаратов ИВЛ «Авента-М». Уральский приборостроительный завод возобновляет поставки аппаратов с 22 июля.



Напомним, во время использования оборудования, произведенного на УПЗ, 9 и 12 мая в клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге случились пожары. В результате происшествий погибли шесть человек.



После произошедшего обращение аппаратов «Авента-М» пришлось приостановить.



Как рассказали в пресс-службе УПЗ, сейчас Росздравнадзор выдал предприятию новое регистрационное удостоверение на производство техники.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»