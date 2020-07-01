В Свердловской области оштрафовали водителя грузовика, пытавшегося дать взятку

17:50 | 22.07.2020

Фото: orenburg-news.net

В Богдановичском районе суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД.



Следствием и судом установлено, что подсудимый, будучи владельцем грузового автомобиля, на котором перевозился крупногабаритный груз, был приглашен в здание ГИБДД по Богдановичскому району для обнаружения признаков подделки в специальном разрешении на передвижение указанного транспортного средства по автомобильным дорогам.



В связи с этим обвиняемый решил дать сотруднику полиции взятку для «урегулирования вопроса» в размере 15 тысяч рублей. Деньги владелец грузовика положил в ежедневник одного из правоохранителей.



Взятку полицейский не принял. Вместо это го он сообщил о произошедшем сотрудникам ОЭБ и ПК ОМВД России по Богдановичскому району, которые зафиксировали действия взяткодателя.



Суд назначил правонарушителю штраф в размере 80 тысяч рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»