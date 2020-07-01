В Екатеринбурге перенесли открытие детских лагерей

17:29 | 22.07.2020

Фото: stoboy.ru

Из-за коронавируса в Екатеринбурге вновь перенесли открытие городских детских лагерей. Департамент образования столицы Урала объявил, что, возможно, смены запустят в августе, но точные даты пока неизвестны.



«Общеобразовательными учреждениями уже проведена вся необходимая работа для открытия площадок. Так, помещения, где будут находиться дети, оборудованы необходимыми средствами защиты: дозаторами с антисептическими средствами, переносными бактерицидными облучателями воздуха рециркулярного типа, термометрами и так далее. Чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции, сотрудники лагерей дневного пребывания будут строго соблюдать необходимые требования Роспотребнадзора в части обследования персонала», — отмечают в департаменте.



Власти Екатеринбурга планируют открыть 132 площадки, где, по предварительным данным, смогут отдохнуть более 25 тысяч детей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»