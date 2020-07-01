В Свердловской области скончался министр агропрома, у которого был коронавирус

16:55 | 22.07.2020

Фото: e1.ru

В Свердловской области скончался министр агропромышленного комплекса и потребительного рынка Дмитрий Дегтярев, у которого был коронавирус. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в своем Instagram.



«Сегодня умер министр агропромышленного комплекса и потребительного рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, у которого несколько недель назад был диагностирован коронавирус. Я выражаю соболезнования родным и близким Дмитрия Сергеевича. Врачи сделали все, что смогли, но, к сожалению, спасти его не удалось. В последнее время он был в реанимации на ИВЛ», – написал в своем посте Куйвашев.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 234 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 18 484 случая новой коронавирусной инфекции.







Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»