Волонтеры ищут пропавшего без вести жителя Екатеринбурга

16:46 | 22.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 42-летнего жителя Екатеринбурга. Арсений Евгеньевич Булдихин ушел из дома 17 июля и не вернулся.



Приметы: рост 178 см, нормального телосложения, светло-русые волосы, короткая стрижка, серо-голубые глаза. В качестве особой приметы указан шрам на верхней губе.



На момент пропажи был одет в черную фотболку с надписью бело-коричневого цвета, черные спортивные брюки и черные сандалии.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Юлии 8-904-163-99-57.



«Заявление о розыске мужчины поступило в отдел полиции номер 15. В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения пропавшего. Всех, кто обладает информацией о том, где находится разыскиваемый, просьба обращаться по телефонам 356-42-15 или «02», – прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»