Екатеринбуржец с поддельными водительскими правами напал на фармацевта

16:30 | 22.07.2020

Фото: md.mir24.tv

В Екатеринбурге местный житель предстанет перед судом за использование поддельных водительских прав и разбойное нападение на аптеку «Живика».



По версии следствия, обвиняемый в конце декабря 2018 года за 25 тысяч рублей купил себе поддельное водительское удостоверение, оформленное на имя другого мужчины, но с фотографией екатеринбуржца, распечатанное на цветном принтере. Купленный «документ» обвиняемый не единожды предъявлял сотрудникам ГИБДД Екатеринбурга. Проведение технико-криминалистической экспертизы подтвердило подделку водительского удостоверения с фотографией обвиняемого.



Помимо прочего, в конце декабря 2019 года обвиняемый вместе с неизвестным напал на сотрудницу аптеки «Живика». Материалы уголовного дела в отношении неустановленного лица выделены в отдельное производство.



Тогда злоумышленники, надев балаклавы и медицинские маски и вооружившись ножом, ворвались в аптеку. Обвиняемый обхватил рукой шею фармацевта и подставил к ее горлу оружие с целью запугать жертву. Затем он достал из кармана халата работницы аптеки ключ, открыл сейф и достал оттуда 114,5 тысяч рублей, принадлежавшие ООО «АС Бюро Плюс», сообщает прокуратура Свердловской области.



Когда мужчина вернулся из служебного кабинета, разбойники связали сотруднице аптеки руки пластиковыми хомутами и привязали девушку к батарее, расположенной в одной из комнат указанной аптеки, после чего забрали сотовый телефон пострадавшей, стоимостью 20 тысяч рублей.



Уголовное дело направлено в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкции за разбой предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы, а санкция за использование поддельных документов – до 1 года.



«Оперативное сопровождение по данному преступлению осуществляли сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Екатеринбургу при поддержке коллег из отдела полиции № 9. Благодаря их слаженной и профессиональной работе удалось установить личность обвиняемого и задержать его. Расследованием уголовного дела и сбором необходимой доказательной базы занимались следователи территориального ОВД. В настоящее время сотрудники полиции продолжают комплекс оперативно-розыскных мероприятий по задержанию второго соучастника преступления», – прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»