Организатору «Майской велопрогулки» в Екатеринбурге вынесли приговор за сбыт наркотиков

16:16 | 22.07.2020

В Свердловской области вынесли приговор организатору ряда спортивных мероприятий в Екатеринбурге, в том числе популярной у горожан «Майской велопрогулки» Виталию Мельникову.



Как рассказали veved.ru в пресс-службе Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского, Виталий Мельников признан виновным по п. «а» ч.4 ст.228.1 («Незаконный сбыт наркотических средств организованной группой с использованием сети Интернет в значительном размере») и по двум эпизодам покушения на незаконный сбыт наркотиков. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей.



По данным veved.ru, Виталий Мельников был задержан оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков свердловского ГУ МВД еще в конце 2019 года в Каменске-Уральском. В последнее время у Виталия Мельникова были серьезные финансовые проблемы.

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