В заповеднике «Денежкин камень» площадь пожара достигла 23 га

15:48 | 22.07.2020

Фото: ural.kp.ru

В свердловском природном заповеднике «Денежкин камень» площадь пожара достигла 23 гектаров. Об этом сообщается на официальном сайте заповедника. Еще вчера, по данным свердловского ГУ МЧС, площадь пожара составляла 19 гектаров.



«Вертолета по-прежнему нет. Воду носят от реки к месту пожара пешком», - говорится в сообщении на сайте заповедника.



Напомним, накануне вертолет провел два сброса воды на кромку пожара. К месту тушения огня организовали доставку носимой мотопомпы и комплекта рукавов для раздачи воды из емкости. В МЧС добавили, что ликвидация возгорания в заповеднике не относится к компетенции ведомства.



«Задача МЧС России - защита населенных пунктов от огня, в том числе от угрозы природных пожаров. Тушением природных пожаров занимается Рослесхоз и Минприроды», - рассказали в ведомстве, добавив, что пожар в заповеднике не представляет угрозу населенным пунктам.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»