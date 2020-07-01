Житель Екатеринбурга в ходе конфликта выстрелил в знакомого

14:56 | 22.07.2020

Фото: vchaspik.ua

Екатеринбургские следователи возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который подозревается в покушении на убийство.



По версии следствия, инцидент произошел днем 13 июня на территории рыночного комплекса «Новомосковский» в Екатеринбурге. Задержанный вступил в конфликт со своим 38-летним знакомым, в результате чего несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета.



Пострадавший был госпитализирован, а подозреваемый скрылся с места преступления на автомобиле, однако впоследствии был задержан.



На данный момент расследование продолжается: правоохранители выясняют детали и обстоятельства произошедшего, а также собирают доказательственную базу. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего, проводится судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»